Mega-Sena milionária: veja as dezenas sorteadas para o sorteio deste sábado

A Mega-Sena continua com seu prêmio acumulado e para o sorteio deste sábado (30) pode pagar a quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um valor total de R$ 67 milhões.

ANÚNCIO

Se apenas um apostador acertar a loteria e ganhar essa bolada e resolvesse investir tudo em uma das aplicações mais tradicionais do mercado, a poupança, levaria para casa mensalmente, de juros, cerca de R$ 400 mil.

VEJA AS DEZENAS SORTEADAS PARA A MEGA-SENA DESTE SÁBADO:

17, 21, 26, 28, 32, 60

Último sorteio

No sorteio de terça-feira nenhum apostador colocou as mãos no prêmio da Mega, que acumulou. Cento e doze apostas faturaram a quina e ganharam R$ 30.340,43; 6.393 acertaram apenas quatro dos seis números, mas mesmo assim foram premiados com R$ 759,34.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.