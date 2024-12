Doença desconhecida parecida com gripe mata 143 pessoas no Congo

Pessoas com sintomas muito semelhantes à gripe, como febre alta, dores de cabeça e forte coriza estão alarmando as autoridades médicas da República Democrática do Congo (RDC) pela alta taxa de mortalidade e um detalhe aterrorizante: não é gripe e nenhuma doença conhecida pelo homem. As informações são da Agência Reuters.

Até agora, segundo as autoridades locais, pelo menos 143 pessoas morreram e o número de infectados continua crescendo de forma alarmante.

Por falta de tratamento, as pessoas estão morrendo em suas casas e segundo os epidemiologistas locais as mulheres e as crianças são as mais afetadas

As autoridades locais disseram que já enviaram equipes médicas ao local para coletar amostras para tentar descobrir o vetor da doença. Um porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a organização já foi alertada e trabalha em conjunto com as autoridades médicas da República do Congo para investigar essa nova doença.

Mpox

Além da nova doença, o Congo enfrenta um surto de mpox e já registrou mais de 39 mil casos e pelo menos 1 mil mortes.

Os números da doença levaram a OMS a decretar emergência de saúde pública de importância internacional para o Congo, considerado o mais alto alerta para doenças.

Na RDC foi ainda detectada uma nova cepa da doença, ainda mais letal, a Clado 1b, que passou a se disseminar por contato sexual, tornando o contágio ainda mais perigoso.