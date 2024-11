Mpox em São Paulo: Capital registra 41 novos casos da doença na última semana

Um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo na última terça-feira, dia 5 de novembro, revelou que a cidade registrou um amento de 41 casos da doença entre os dias 24 e 31 de outubro. Conforme publicado pelo Metrópoles, a cidade de São Paulo registrou 574 casos de mpox, anteriormente chamada de varíola dos macacos, desde o início do ano de 2024.

O número de casos registrados na última semana representa um aumento de, aproximadamente, 7,7%. Ao todo, 41 casos foram confirmados entre os dias 24 e 31 de outubro, sendo que na semana anterior, entre 17 e 24 de outubro, foram registrados 18 casos.

A maioria dos registros aconteceu na região sudeste da capital, seguida pela região central, norte, sul e oeste. A zona leste é a região com menos registros confirmados da doença. Apesar do aumento nos números, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde afirmou não ter registros de mortes na capital neste ano em decorrência da doença.

Por sua vez, o estado de São Paulo registrou 896 casos de mpox em 2024, considerando o período de janeiro ao dia 6 de novembro.

Alerta sanitário

Conforme a reportagem, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciaram no dia 5 de novembro a emissão de alertas sanitários sobre a mpox nos principais aeroportos e portos do Brasil. Nos locais serão posicionados painéis informativos sobre os sintomas e orientações.

Ainda segundo informações do Ministério da Saúde, desde janeiro de 2024 foram notificados 1.495 casos confirmados ou prováveis de mpox em todo o Brasil, sendo que, em 2023, foram registrados 853 casos em relação à primeira cepa do vírus. No ano de 2022 foram mais de 10 mil casos confirmados ou prováveis.

Em São Paulo, a vacinação contra a doença foi realizada em março de 2024, com foco a adultos com mais risco de desenvolver as formas mais graves da doença. A campanha foi encerrada após o término dos estoques da vacina.