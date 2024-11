VÍDEOS: Menino morre ao ser atingido por bala perdida durante operação policial no litoral de SP

Menino Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, morreu após ser atingido por bala perdida durante confronto entre policiais e suspeitos, no litoral de SP

Um confronto entre policiais e criminosos no Morro São Bento, em Santos, no litoral de São Paulo, resultou na morte do menino Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, que foi atingido por uma bala perdida. Também foram feridos dois suspeitos, de 17 e 15 anos, sendo que o mais velho não resistiu e faleceu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da operação (assista abaixo).

A operação policial foi realizada na noite de terça-feira (5), entre as ruas São Sérgio e São Fernando. Conforme o boletim de ocorrência, três viaturas da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) faziam patrulhamentos, quando homens em motocicletas os avistaram e fugiram.

Os agentes os seguiram até um ponto de tráfico de drogas, onde os policiais desceram dos veículos e iniciaram uma busca pelos suspeitos a pé. Em um determinado momento, os criminosos passaram a atirar, sendo que os PMs revidaram. Um reforço policial foi acionado e o tiroteio continuou.

Foi quando os dois adolescentes foram baleados e os demais suspeitos fugiram. Ambos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste e para a Santa Casa de Santos, mas o menor de 17 anos não resistiu aos ferimentos. O de 15 anos segue hospitalizado.

No meio desse tiroteio, o menino Ryan, que brincava nas proximidades da casa da prima, foi atingido por uma bala perdida. A mãe dele disse ao site G1 que o garoto foi ferido na região da barriga e socorrido por familiares até a Santa Casa de Santos, mas logo o óbito foi confirmado.

A reportagem tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para ter outros detalhes sobre a operação policial.

Já a Prefeitura de Santos informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados após o tiroteio, mas a criança já tinha sido levada para a Santa Casa pela família.