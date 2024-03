Mulher morre atingida por bala perdida enquanto estava sentada em banco de praça, no litoral de SP

Edneia Fernandes Silva, de 31 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida enquanto estava sentada no banco de uma praça, em Santos, no litoral de São Paulo, na noite de quinta-feira (28). De acordo com a a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a vítima teria sido atingida durante um confronto entre policiais militares e suspeitos. Ela não tinha nenhuma ligação com o caso.

De acordo com a SSP-SP, agentes da Rocam faziam um patrulhamento pela Avenida Hugo Maia, sentido Jovino de Melo, quando avistaram uma motocicleta em alta velocidade. Eles deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Momentos depois, ele voltou e um homem que estava na garupa teria efetuado ao menos cinco disparos contra os policiais.

Ainda conforme a pasta, um dos PMs reagiu e atirou contra os suspeitos, que abandonaram a moto e fugiram a pé. Assim, os policiais foram até a Rua Washington de Almeida e acessaram a Praça José Lamacchia, no bairro Bom Retiro, pelo lado oposto. Lá, Edneia estava sentada em um banco e acabou atingida por um tiro.

Testemunhas socorreram a vítima e a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste. Em seguida, ela foi transferida à Santa Casa de Santos, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Apesar da versão da SSP-SP, os familiares de Edineia afirmam que apenas os PMs estavam atirando no local. “A polícia está dizendo mentira, de que foi troca de tiros. Não houve operação, só três motos da Rocam que passaram [...]. Um único tiro vindo do policial foi o que atingiu ela”, disse Thayna Santos, prima da vítima, em entrevista ao site G1.

Ainda segundo a prima, Edneia havia acabado de deixar um dos seus seis filhos em uma barbearia, quando sentou no banco da praça e foi baleada.

A SSP-SP ressaltou que todas as circunstâncias relativas aos fatos são rigorosamente investigadas pelo 5º Distrito Policial (DP) de Santos e pela Polícia Militar. O órgão que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes.