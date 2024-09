Criminosos atiram em homem e também acertam criança que estava dentro de casa, na Grande SP

Criminosos atiraram contra um homem em Guarulhos, na Grande São Paulo, e também balearam uma criança de 5 anos, que estava na sala de casa, na noite de quarta-feira (18). Conforme a Polícia Militar, o menino foi ferido na cabeça e socorrido em estado grave. Já o rapaz que era alvo dos disparos levou dois tiros.

O caso aconteceu na Rua São José da Laje, no Parque Alvorada. Segundo o boletim de ocorrência, ocupantes de um HB20 Sedan preto passaram pelo local e atiraram contra o homem, identificado como Pedro da Costa, que estava na via pública e em frente à casa da família da criança. Ele levou um tiro na axila e outro na perna direita.

Já o menino estava dentro da residência, na sala, quando um dos tiros o atingiu na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas para o Hospital Geral de Guarulhos, sendo que a criança tinha quadro grave. O rapaz, apesar das lesões, tinha quadro estável.

O pai do garoto baleado disse à polícia que não conhecia os homens que passaram atirando e também desconhece a motivação do ataque. Não há informação se a família tinha alguma ligação com o rapaz alvo dos tiros.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (DP) de Guarulhos como tentativa de homicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais realizaram uma perícia no local e agora buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação dos criminosos. Nenhum deles tinha sido identificado até a manhã desta quinta-feira (19).