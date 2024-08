Baixada santista registra três casos de Mpox; doença foi declarada emergência global pela OMS

A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, confirmou três casos de Mpox, doença anteriormente conhecida como ‘varíola dos macacos’. A doença foi novamente classificada como uma emergência de saúde global pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os casos foram registrados entre janeiro e julho deste ano e ocorreram em Peruíbe, Praia Grande e Santos.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), internações ou mortes não foram registradas na região. De acordo com a SES os pacientes registrados possuem as seguintes características: homem, de 30 a 24 anos (Peruíbe); homem, de 50 a 54 (Praia Grande e uma mulher, de 30 a 34 (Santos).

Uma quarta pessoa teria sido infectada em São Vicente, contudo a notificação foi enviada de forma equivocada ao estado, segundo o g1. O exame teria dado negativo para varíola. Segundo o texto, ele estava com catapora.

Prevenção e cuidados

Evitar o contato com pessoas infectadas ou com suspeita do vírus é fundamental para se proteger, além de prestar atenção em objetos compartilhados. Outra forma de prevenção está na aplicação de duas doses da vacina, que prioriza:

Quem contato próximo com casos confirmados de Mpox;

Profissionais de saúde do atendimento de casos confirmados ou suspeitos;

Homens que fazem sexo com homens (HSH), em especial quando há mais de um parceiro;

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido, considerados imunocomprometidos.

Apesar de ser uma doença leve, é importante não negligenciar os cuidados após a contaminação. É possível se recuperar sem tratamento específico por meio de repouso, hidratação oral e medicação aliviadora de sintomas para dor e febre. Seguir as instruções de saúde evita sequelas na recuperação.