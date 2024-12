Residência na zona leste de São Paulo estocava 200 kg de cocaína para o tráfico

Uma denúncia anônima levou policiais militares a um imóvel no bairro da Vila Sílvia, na zona leste de São Paulo, local usado por narcotraficantes para preparar a cocaína para venda e distribuição nos pontos de tráfico da região.

No local foram encontrados 200 quilos de droga embalada e pronta para a venda, além de prensa, triturados, uma embaladora e outros insumos necessários na linha de produção da droga.

Os agentes também encontraram no local um caderno de contabilidade usado pelos traficantes para controlar a venda das drogas e os gastos com insumos e maquinários.

Ninguém foi preso durante a batida. A droga e os insumos foram confiscados e o caso foi registrado no 24º Distrito Policial, na Ponte Rasa.

MACONHA

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, no bairro Eldorado, zona sul de São Paulo, com mais de 65 quilos de maconha escondidos embaixo do colchão.

Os policiais foram acionados pela companheira do traficante, que havia sido agredida e registrou uma ocorrência por violência doméstica. Ela também notificou os agentes de que havia drogas escondidas dentro de sua casa, o que teria gerado a briga.