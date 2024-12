Golpe do falso serviço de carreto: três suspeitos são presos na Zona Norte de São Paulo

Nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, três pessoas foram presas na Zona Norte de São Paulo após serem acusadas de aplica um golpe chamado de “falso frete” ou “falso serviço de carreto”. Até o momento, segundo informações do G1, duas mulheres e um homem foram presos. A polícia agora busca pelo quarto integrante do grupo.

De acordo com informações disponibilizadas pelos investigadores do 28° Distrito Policial da Freguesia do Ó, responsável pelo caso, a quadrilha atraía as vítimas ao ofertar serviços de transporte de móveis e outros bens. Ao chegarem no local combinado para prestação de serviços, eles rendiam as vítimas e roubavam as casas das pessoas.

Ao menos nove pessoas denunciaram a quadrilha

Segundo a reportagem, ao menos nove pessoas compareceram à delegacia para realizar denúncias sobre a atuação dos golpistas, sendo que todas moram na cidade de São Paulo. Entre os pertences recuperados, foram encontrados celulares das vítimas.

Em declaração, uma vítima do grupo afirmou que seus dois celulares foram roubados pelos criminosos e que também foi mantida como refém até informá-los sobre as senhas dos cartões bancários. Com as senhas, os criminosos realizaram uma série de saques e compras no cartão da vítima, além de utilizarem os documentos da mesma de forma criminosa.

Outra vítima chegou a registrar um prejuízo de R$8.200 em empréstimos feitos pelo grupo por meio de um aplicativo bancário. Ela também foi mantida refém durante a ação.

Os golpistas foram identificados após o roubo de um celular com rastreador. O endereço no qual o aparelho foi localizado era compatível com o de outras duas compras realizadas pelos ladrões em aplicativos como Mercado Livre e Shopee.

Os criminosos devem responder pelos crimes de roubo qualificado e estelionato.