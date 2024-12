Licenciamento 2024: placa de SP final 0 deve quitar taxa até o final de dezembro

Os motoristas de São Paulo com carros cujo final da placa seja 0 deve efetuar o pagamento do licenciamento anual obrigatório até o final de dezembro. Essa é a última faixa do calendário anual.

O valor para todos os automóveis neste ano é de R$ 160,22.

PARA PAGAR

O pagamento do licenciamento 2024 é bastante fácil, basta digitar o número do Renavam do automóvel nos caixas de autoatendimento dos bancos credenciados ou no pagamento feito pelo Internet Banking e efetuar a quitação.

Se o carro a ser licenciado tiver pendências, como IPVA ou multas atrasadas, o banco não terá autorização para receber o imposto. Neste caso, será necessário quitar as pendências e esperar a baixa nos órgãos estaduais para só depois pagar o licenciamento.

MULTA E APREENSÃO

Proprietários que forem flagrados dirigindo carro sem licenciamento terão seus veículos apreendidos e pagarão multa de R$ 293.47, além de somar 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Neste caso, para liberar o carro o proprietário terá que quitar a multa, o licenciamento e vai arcar com os custos do guincho e da diária cobrada pelo pátio do Detran-SP

‘BAIXAR’ O DOCUMENTO

Uma vez quitado o imposto, o condutor deverá fazer o download do documento digital, que pode ser impresso ou salvo no celular para que seja apresentado quando for necessário.

O download pode ser feito pelo portal do Detran-SP (detran.sp.gov.br), do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou da Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).