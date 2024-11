Licenciamento em SP: acaba na sexta-feira prazo para donos de carro com placa 9 quitarem taxa

Sexta-feira (29) é último dia para os proprietários de carro com placa final 9 do estado de São Paulo quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório, de acordo com o calendário do Detran-SP. Na segunda-feira, dia 1º, começa o prazo para a última faixa, placas final 0.

ANÚNCIO

O pagamento pode ser feito em qualquer banco credenciado, diretamente nos guichês ou no caixa de autoatendimento, ou pelo internet banking, para quem preferir, apenas digitando os números do Renavam do veículo. O valor da taxa para todos os carros é de R$ 160,22.

A partir da próxima semana, proprietários de carro final 9 que forem flagrados dirigindo sem licenciamento serão multados em R$ 293,47 e ganharão 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de terem seus carros removidos para o pátio do Detran, o que acarretará em mais custos com o guincho e com a diária cobrada pela autarquia.

SEM PENDÊNCIAS

Os bancos não poderão receber a taxa do licenciamento em São Paulo se o carro estiver com pendências de IPVA ou multas atrasadas. Nestes casos, será preciso quitar os débitos anteriores antes de quitar o licenciamento de 2024.

‘BAIXAR’ O DOCUMENTO

Uma vez quitado o imposto, o condutor deverá fazer o download do documento digital, que pode ser impresso ou salvo no celular para que seja apresentado quando for necessário.

O download pode ser feito pelo portal do Detran-SP (detran.sp.gov.br), do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou da Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).