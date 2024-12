Fuvest 2025: candidatos classificados para a 2ª fase do vestibular já podem consultar os locais de prova

Os candidatos convocados para a 2ª fase da Fuvest 2025 já podem consultar os locais de prova por meio do acesso à área do candidato. As provas têm data prevista para acontecer nos dias 15 e 16 de dezembro e fazem parte do processo seletivo para acesso às vagas de Ensino Superior na Universidade de São Paulo (USP).

Inicialmente a lista de candidatos convocados e os locais de prova seriam divulgados no dia 02 de dezembro, mas uma decisão da Fuvest antecipou a divulgação para o dia 29 de novembro. Segundo a fundação organizadora do vestibular, a escolha foi uma forma de permitir que os candidatos tenham mais tempo de se preparar para as provas da próxima etapa.

Questões dissertativas

As provas que serão realizadas pelos candidatos nos dias 15 e 16 de dezembro são compostas por questões dissertativas e específicas da área de conhecimento a qual pertence o curso pretendido pelo candidato. Além disso, os candidatos também deverão realizar uma redação como parte da prova de língua portuguesa.

Para os candidatos que concorrem aos cursos que tem prevista em edital a prova de habilidades específicas, a data de aplicação pode variar entre os dias 09 de dezembro de 2024 e 09 de janeiro de 2025.

O resultado com os candidatos aprovados no Vestibular Fuvest 2025 está previsto para ser divulgado no dia 24 de janeiro, junto com a convocação para a primeira lista de matrícula.