USP 2025: processo seletivo que usa nota do Enem está com inscrições abertas

Os estudantes que pretendem utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para tentar ingressar em uma das oportunidades de Ensino Superior da Universidade de São Paulo (USP) já podem realizar as inscrições para o processo seletivo Enem-USP 2025. O prazo para inscrição termina no dia 20 de dezembro de 2024, sendo que o processo conta com uma taxa de R$11.

De acordo com informações da Agência SP, os candidatos que tiveram isenção na taxa de inscrição da Fuvest 2025 também não precisarão pagar a taxa para o processo seletivo Enem-USP 2025. O mesmo é válido para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) .

Entenda o Enem-USP

O processo seletivo Enem-USP é organizado pela Fuvest e permite que alunos concorram a uma das 1,5 mil vagas oferecidas pela universidade por meio desta modalidade de acesso. O candidato interessado deverá ter realizado o Enem no ano de 2024 e se inscrever em uma única área do conhecimento, com até três opções de cursos na mesma área.

O edital do processo seletivo pode ser acessado por meio deste link. Vale lembrar que a chamada dos candidatos aprovados será no dia 17 de janeiro de 2025, com uma segunda convocação para vagas remanescentes no dia 24 de janeiro do mesmo ano.