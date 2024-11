Vestibular Fuvest 2025: Saiba quando serão divulgados os aprovados para a segunda fase

No último dia 17 de novembro estudantes realizaram a primeira fase da Fuvest 2025. Os mais de 107 mil candidatos que disputam uma das vagas para o Ensino Superior na Universidade de São Paulo (USP) responderam questões de múltipla escolha sobre diversos temas. Agora, dias após a realização da prova, os estudantes aguardam a convocação para a segunda fase do vestibular.

Apesar do gabarito oficial do exame já ter sido divulgado, os candidatos precisarão aguardar até o dia 2 de dezembro para saber se serão convocados para realizar a segunda fase do vestibular. Na mesma data, além do nome dos candidatos aprovados na primeira fase, serão divulgados os locais de prova.

Outras datas importantes

Vale lembrar que os exames da segunda fase da Fuvest 2025 devem acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, com questões de português, a redação e disciplinas específicas de acordo com a área de conhecimento do curso pretendido pelo candidato.

Além das provas da segunda fase, os candidatos que concorrem a uma vaga nos cursos que requerem habilidades específicas deverão fazer as provas de competências específicas entre os dias 9 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025.

O resultado do vestibular e a primeira lista de chamada para as matrículas deve ser divulgado no dia 24 de janeiro de 2025.