Vestibular Fuvest 2025: Veja as notas de corte para o processo seletivo da USP

Foram divulgadas nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, as notas de corte da Fuvest 2025 para todos os cursos. Os candidatos que disputam uma das vagas para o Ensino Superior na Universidade de São Paulo (USP) já podem conferir as notas de corte no portal do vestibular.

A exemplo dos anos anteriores, o curso mais disputado e, consequentemente, com maior nota de corte foi o curso de medicina, com 79 pontos. Na sequência, a carreira de engenharia aeronáutica registrou 73 pontos como a nota de corte, seguida por Relações Internacionais, com 66 pontos.

Quando sai a lista de convocados para a segunda fase?

A primeira fase da Fuvest 2025 foi realizada no último dia 17 de novembro. Ao longo da tarde do domingo, os candidatos responderam as questões de múltipla escolha que compõem a nota para definir se serão ou não convocados para a segunda fase do vestibular.

No dia 2 de dezembro está prevista para acontecer a divulgação da lista de convocados para a segunda etapa, bem como os locais em que serão realizadas as provas. Vale lembrar que os exames da segunda fase devem acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, com questões de português, a redação e disciplinas específicas de acordo com a área de conhecimento do curso pretendido pelo candidato.

O resultado do vestibular e a primeira lista de chamada para as matrículas deve ser divulgado no dia 24 de janeiro de 2025.