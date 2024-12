Homem esfaqueado em Perdizes, Zona Oeste de SP, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um homem, que não teve sua idade ou identidade reveladas, foi morto na manhã desta segunda-feira (02) após ser esfaqueado na Rua Caraíbas, localizada em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o suspeito de ter cometido o ato, que fugiu do local após a agressão.

De acordo com o portal Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que viu o homem ser esfaqueado. Porém, ao chegarem no local perto das 6 horas da manhã, encontraram a vítima já sem vida e não localizaram o suspeito do crime.

Segundo divulgado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas constatou o óbito ainda no local. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, na Vila Leopoldina.