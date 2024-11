Temporal pode voltar a cair em São Paulo nesta sexta-feira, diz meteorologia

Após a forte chuva que caiu sobre a Capital nesta quinta-feira provocando alagamentos, deixando pelo menos 118 mil imóveis sem luz e obrigando aeroportos a cancelaram voos, os meteorologistas preveem para esta sexta-feira mais um dia de instabilidade na Grande São Paulo.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a propagação de uma frente fria pelo litoral mantém o tempo instável entre hoje e o final de semana.

No decorrer da manhã desta sexta-feira, os termômetros seguem com a máxima prevista de 28ºC, com o sol aparecendo entre as nuvens. A partir da tarde, as áreas de instabilidade ganham força e podem cair chuvas de moderadas a forte, com elevado potencial de alagamentos, segundo o CGE.

No sábado, a instabilidade persiste e o dia deve alternar chuvas isoladas co momentos de tempo claro, com muitas nuvens. Os termômetros variam durante o dia entre a mínima de 21º C e a máxima de 27ºC.

No domingo o tempo começa a se firmar e o dia será de sol, mas com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva rápida no final da tarde e começo da noite. Os termômetros não variam muito em relação aos dias anteriores, com a máxima do dia em 28º C.

ACUMULADO DE CHUVA

A previsão para o acumulado de chuva para este final de semana é de volumes acima de 40 mm em grande parte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, de acordo com a Climatempo. Em São Paulo, o maior volume deve se concentrar no interior do estado e na região metropolitana.