VÍDEO: Aeroporto de Congonhas tem saguões lotados após ter mais de 70 voos cancelados por causa da chuva

Aeroporto de Congonhas fica com saguão lotado após ter mais de 70 voos cancelados por causa da chuva; passageiros reclamam do caos

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, teve 72 voos cancelados por conta do temporal que atingiu a capital paulista na tarde de quinta-feira (28). As operações foram retomadas por volta das 22h, porém, os saguões ficaram lotados de passageiros que precisavam remarcar as passagens. Muita gente passou a noite no terminal e, na manhã desta sexta-feira (29), ainda aguardava pelo atendimento. Eles reclamavam da falta de informações e mostravam o caos em postagens nas redes sociais (veja algumas abaixo).

De acordo com a concessionária Aena, que administra o Aeroporto de Congonhas, os cancelamentos de voos foram causados por conta das “condições meteorológicas do final da tarde de quinta-feira e por ajuste de malha das companhias aéreas”. No total, foram canceladas 35 chegadas e 37 partidas.

Apesar das operações terem sido retomadas por volta das 22h, o saguão ficou cheio por causa dos passageiros que não conseguiram embarcar e precisavam remarcar as passagens.

Em entrevista à TV Globo, nesta manhã, alguns deles disseram que não receberam auxílio das companhias aéreas para passar a noite em um hotel e tiveram que se virar em cadeiras no terminal. Há passageiros com crianças de colo e idosos entre eles.

Por conta do temporal, a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre 16h20 e 18h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo. Pelo menos 130 mil imóveis ficaram sem energia, segundo a Enel, sendo que nesta manhã 27 mil ainda seguiam no escuro.

Cancelamentos nesta sexta

Congonhas registra o cancelamento de menos 27 partidas e chegadas de voos nesta manhã, conforme informações do site da Aena. São voos que partiriam para cidades como Rio de Janeiro, Uberlândia (MG), Vitória (ES), Florianópolis (SC) e Foz do Iguaçu (PR). Também há voos que chegariam ao terminal e foram cancelados.