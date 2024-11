Avião da VoePass inicia decolagem com a tampa de combustível aberta no Aeroporto de Congonhas

Um ATR-72 da VoePass precisou retornar ao pátio do Aeroporto de Congonhas (SP) após iniciar o procedimento de decolagem com a tampa de combustível aberta. Conforme publicado pelo Metrópoles, o caso em questão foi registrado na tarde da última quinta-feira, dia 7 de novembro.

Segundo informações o avião tinha como destino o Aeroporto Regional de Presidente Prudente. Em nota emitida pela companhia aérea, a VoePass confirmou que a tampa ficou aberta após o abastecimento da aeronave, que voltou imediatamente para o pátio.

“Assim que o problema foi identificado antes da decolagem, a aeronave voltou ao pátio para o fechamento correto”, afirma a empresa em nota. O avião decolou normalmente por volta das 14h30 da quinta-feira e não registrou problemas durante o voo.

Voos atrasados

Apesar do voo PTB2216 da VoePass ter decolado normalmente após o problema ser solucionado, outras companhias aeras registraram atrasos e cancelamentos em voos no Aeroporto de Congonhas entre o final da tarde de ontem (7) e a manhã desta sexta-feira (8).

Até o momento, foram confirmados atrasos e cancelamentos em 17 voos, entre decolagens e partidas, que teriam como destino diversas cidades do país. A situação caótica no aeroporto foi motivo de reclamação e indignação dos passageiros, que utilizaram as redes sociais para compartilhar imagens do local e para seus desabafos.