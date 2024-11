Passageiros se revoltam com cancelamento de voos no Aeroporto de Congonhas nesta sexta (8)

Ao menos cinco voos que partiriam do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, durante a manhã desta sexta-feira (8) foram cancelados gerando revolta nos passageiros. Nas redes sociais passageiros que aguardavam o embarque realizaram diversos desabafos e críticas sobre a falta de informação a respeito dos cancelamentos.

Entre as publicações, passageiros reclamam principalmente de atrasos e cancelamentos envolvendo voos para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com base nas publicações realizadas, é possível notar que muitos tiveram voos cancelados desde a noite de ontem.

“Eu odeio Congonhas! Todos os voos da Gol cancelados, não ajudam e não falam um A”, escreveu uma internauta que, na sequência, explicou passar por problemas desde a noite de ontem (7). “Desde as 22h sem informação, sem remarcar o voo, a gente sem comer, tudo fechado 23h, não bebi água, não comi, dormi no chão. Tinha mãe abrindo a mala e deixando o filho dormir em cima, as pessoas dormindo no chão... porque foram mais de 20 voos em horários parecidos”.

Outra internauta disse estar em “pânico com a situação”: “Em pânico com o tanto de voo atrasado e cancelado entre ontem e hoje em Congonhas. Amanhã não pode ser um dia tranquilo nesse aeroporto?”. Um terceiro aproveitou para criticar a privatização dos aeroportos: “Dezenas de voos cancelados em Congonhas e no Santos Dumont, milhares de passageiros pernoitando nas áreas de embarque sem receber nenhuma informação das companhias aéreas. Privatiza que melhora”.

O que diz a Gol

Conforme publicação feita pelo Metrópoles na manhã desta sexta-feira, a Gol se pronunciou por meio de uma nota afirmando que atrasos e cancelamentos nos voos ocorreram devido a “restrições operacionais ocorridas entre quinta e sexta-feira”. No entanto, a empresa não comentou o número de voos afetados. Por sua vez, a Latam não se manifestou sobre o ocorrido até o presente momento.

Em declaração, a assessoria da Aena, concessionária que administra o Aeroporto de Congonhas, afirmou que as operações de pousos e decolagens ocorrem normalmente desde as 6 horas da manhã.

Confira a lista de voos cancelados nesta sexta-feira, 8 de novembro: