Idoso que morreu atropelado por trem em SP tinha miopia forte: “Achou que ia dar tempo de atravessar”

A família do idoso Sérgio Gilberto Marçal, de 64 anos, que morreu ao ser atropelado por um trem em Cubatão, no litoral de São Paulo, está inconformada com a perda. Ele sofreu múltiplas fraturas e passou três dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. Filha dele, Paula Elizama Farias Marçal explicou que o pai não enxergava bem e estava apertado para ir ao banheiro quando tentou atravessar a linha férrea.

“Meu pai já [tinha] 64 anos e um grau de miopia muito forte. Creio que [...] ele achou que ia dar tempo de atravessar, e não deu”, disse a filha em entrevista ao site G1. “Pessoas falaram que ele tentou se matar, [mas] isso não ocorreu”, lamentou.

Paula disse que Sérgio trabalhava como pedreiro e morava com um amigo em Cubatão. No último dia 2, o colega dele teve que buscar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois tinha um machucado na perna. Como o rapaz demorou no local, o idoso resolveu ir até lá para buscá-lo.

Na volta, eles passaram em um trailer que fica nas proximidades da linha férrea, quando Sérgio relatou que estava apertado para ir ao banheiro. Mesmo com o alerta sonoro sobre a aproximação do trem, a filha disse que o idoso acreditou que teria tempo de atravessar, mas acabou sendo atingido.

“É uma sensação de desespero, né? A gente sabe que isso pode acontecer, mas não dessa forma. Então, a gente não está preparado para perder ele assim. A gente perdeu ele da pior forma. Quando a gente sabe que a pessoa foi, pela idade, descansou... Mas foi uma coisa muito brusca”, disse a filha.

Paula disse que viu as imagens do atropelamento (veja abaixo) e percebeu que o pai se assustou, pois chegou a levantar uma das mãos, quando parecia que estava acenando. Ela lamentou o fato do local não contar com uma passarela para a travessia segura dos pedestres. “Hoje foi meu pai, amanhã pode ser outra pessoa”, ressaltou ela.

Ao G1, a Prefeitura de Cubatão informou que o viaduto de acesso à Vila dos Pescadores está pronto, aguardando liberação por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTP). Além da pista para veículos, o local conta com espaço para passagem de pedestres e ciclistas.

A Avenida Ferroviária, no fim do viaduto, também está sendo reformulada. Segundo o município, a previsão é de que ambos sejam entregues em 2025.

Já a MRS Logística, concessionária que administra a linha férrea, lamentou o caso e destacou que o maquinista tentou acionar o freio de emergência, mas não houve tempo hábil. “Como um trem não freia como um carro, não foi possível evitar o acidente”, explicou.

A concessionária reforçou os cuidados necessários ao atravessar a ferrovia, sendo eles: sempre parar, olhar para os dois lados e escutar as orientações.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu no último sábado (2), no bairro Vila dos Pescadores. As imagens mostram que o idoso pareceu “acenar” e tentou cruzar a linha férrea, mas o maquinista não teve mais tempo pra frear e impedir o atropelamento. Pessoas que testemunharam a cena ficaram desesperadas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima, que apresentava múltiplas fraturas. O idoso foi levado ao Hospital Santo Amaro, no Guarujá, também no litoral paulista, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e faleceu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), pessoas que estavam em um comércio nas proximidades contaram que um segurança orientou a vítima a não ultrapassar a cancela, pois o trem estava se aproximando. No entanto, o homem tentou fazer a travessia mesmo assim, quando foi atropelado.

O caso foi registrado como atropelamento pela Delegacia de Cubatão, sendo que agora é apurado por agentes do 2º DP.