Morre idoso que sofreu múltiplas fraturas ao ser atropelado por trem no litoral de SP; veja o vídeo

Idoso ignorou o alerta sobre aproximação de trem e foi atropelado ao tentar atravessar linha férrea, em Cubatão, no litoral de SP

O idoso de 64 anos, que sofreu múltiplas fraturas ao ser atropelado por um trem em Cubatão, no litoral de São Paulo, morreu após passar três dias internado em estado gravíssimo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que, mesmo com o sinal sonoro que alertava sobre a aproximação da locomotiva, ele tentou atravessar a linha férrea e foi atingido (veja abaixo). A Polícia Civil investiga o caso.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

O atropelamento ocorreu no último sábado (2), no bairro Vila dos Pescadores. As imagens mostram que o idoso pareceu “acenar” e tentou cruzar a linha férrea, mas o maquinista não teve mais tempo pra frear e impedir o atropelamento. Pessoas que testemunharam a cena ficaram desesperadas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima, que apresentava múltiplas fraturas. O idoso foi levado ao Hospital Santo Amaro, no Guarujá, também no litoral paulista, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e faleceu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), pessoas que estavam em um comércio nas proximidades contaram que um segurança orientou a vítima a não ultrapassar a cancela, pois o trem estava se aproximando. No entanto, o homem ignorou e tentou fazer a travessia mesmo assim, quando foi atropelado.

A MRS Logística, concessionária que administra a linha férrea, lamentou o caso e destacou que o maquinista tentou acionar o freio de emergência, mas não houve tempo hábil. “Como um trem não freia como um carro, não foi possível evitar o acidente”, explicou.

A concessionária reforçou os cuidados necessários ao atravessar a ferrovia, sendo eles: sempre parar, olhar para os dois lados e escutar as orientações.

O caso foi registrado como atropelamento pela Delegacia de Cubatão, sendo que agora é apurado por agentes do 2º DP.