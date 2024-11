Chuva em SP: 118 mil imóveis ficam sem energia na Capital Paulista

Apesar do calor e das temperaturas acima de 30ºC, uma pancada de chuva atingiu a cidade de São Paulo nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, e deixou 118 mil imóveis sem energia elétrica na área de concessão da Enel SP.

ANÚNCIO

De acordo com balanço divulgado pela empresa às 18h, as regiões mais afetadas foram as zonas oeste e sul. Ainda segundo a Enel, seu plano de operação foi acionado antecipadamente, aumentando equipes em campo para atuar no restabelecimento da energia.

Pontos de alagamento também foram registrados, sendo cinco intransitáveis concentrados na zona sul.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o fim de noite desta quinta segue com céu encoberto e tempo instável. Imagens recentes de radar e satélite meteorológico registram áreas de instabilidades de fraca intensidade com pontos isolados e curta duração de até moderada intensidade.

Essas condições persistem pelo decorrer das próximas horas. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média na cidade é de 21ºC.

Mas como fica o tempo na sexta-feira?

Ainda segundo o CGE, na sexta-feira, dia 29 de novembro, a frente fria mantém o tempo instável, com condições para chuvas isoladas já no período da madrugada.

No decorrer do dia, acontecem períodos de melhoria e o sol pode aparecer entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 22°C e máximas de 28°C.

A partir do meio da tarde, as instabilidades ganham força e há condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos.