Mulher de 28 anos é morta por ex-namorado de amiga no interior de SP; suspeito foi preso

Na madrugada desta sexta-feira, dia 29 de novembro, uma mulher foi morta no bairro Vila Garcia, em Bauru, município do interior de São Paulo, sendo o mais populoso do Centro-Oeste paulista. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, de 28 anos, identificada como Francielen Alves Rodrigues, foi encontrada sem vida, dentro da própria casa, com um ferimento no pescoço.

O principal suspeito é Benedito Aparecido Apolinário, de 45 anos, ex-namorado de uma amiga da vítima, que não teve a identidade divulgada, e que estava junto dela no momento do crime.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem teria ido até a casa de Francielen e, após discutir com a ex-namorada e tentar agredi-la, ele atacou também a atacou. Após o crime, o suspeito fugiu do local. No entanto, ainda da manhã desta sexta-feira, o homem foi preso.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como feminicídio.