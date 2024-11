Homem de 52 anos é morto após ser atingido no rosto e no tórax durante confronto com policiais em Jaú, SP

Na noite da última quarta-feira, dia 27 de novembro, um homem foi morto durante um confronto com a polícia, no bairro Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú, município do interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações do G1, a ocorrência começou no final da tarde, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga em um bar, onde dois disparos haviam sido registrados.

O homem, de 52 anos, identificado como Creginaldo Inácio Santos, conhecido como “Goiano”, teria atirado em um outro indivíduo, durante uma discussão no local, conforme o Boletim de Ocorrência.

Ele fugiu após efetuar o disparo. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida no ombro e encaminhada para o hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Policiais recebidos a tiros

No começo da noite de quarta-feira, os policiais receberam informações de que Creginaldo estaria escondido em uma casa na mesma região.

Após receberam autorização da proprietária, os agentes da polícia então entraram no imóvel e foram recebidos a tiros pelo suspeito, que portava um revólver. Ele foi atingido no rosto e no tórax.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Ministério Público (SP) foi acionado, e as armas utilizadas na ação foram apreendidas para perícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.