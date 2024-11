Marido é morto por mulher após chamá-la de “lixo”, no Guarujá

Uma mulher de 44 anos, moradora do Guarujá, matou o marido a golpes de faca após ser abraçada “de forma libidinosa” pelas costas e chamada de “lixo” por ele, no último domingo. A notícia é do G1.

Segundo contou aos policiais, ela estava limpando peixe na pia da cozinha quando ocorreu o crime e disse que o golpe foi um reflexo ao abraço do marido, com quem não tinha uma boa relação.

O casal mantinha um relacionamento há 24 anos com ele e tinham três filhos. Naquele dia, segundo contou à policia, ele saiu para trabalhar e voltou embriagado e drogado e que a facada foi um reflexo, sem intenção de matá-lo.

O marido, de acordo com a polícia, já tinha sido denunciado pela mulher por agressões e ela já chegou a ficar em um abrigo de proteção de mulheres.

A facada desferida pela esposa atingiu diretamente o abdômen do marido, que caiu imediatamente. Ela disse que saiu correndo até o pronto-socorro local para pedir ajuda e acionar a Guarda Civil Metropolitana, mas quando voltou os policiais já estavam no local.

Os Guardas da GCM disseram que encontraram o homem caído na porta de sua casa, ensangüentado, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, mas quando a equipe de emergência chegou ele já estava morto.

A mulher foi encaminhada à cadeia pública de São Vicente e vai responder por homicídio.