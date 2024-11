Motorista de aplicativo é perseguido e baleado com 4 tiros rosto após discussão em supermercado em SP

João Renato foi morto a tiros após uma confusão com outro motorista, conforme relatado pelo Brasil Urgente, da Band, nesta terça-feira (26). O episódio aconteceu em Várzea Paulista, no Interior de São Paulo.

Apesar de operar como motorista de aplicativo, o condutor também fazia trabalhos por fora, segundo a reportagem. A vítima foi executada quando integrou em uma confusão com o criminoso no supermercado, haja vista um ter colocado o carro à frente do outro. Após a discussão entre a dupla se intensificar, resolveram sair do estabelecimento.

Segundo o Brasil Urgente, a vítima teria saído de carro e ido embora para acabar com a discussão. No entanto, foi perseguido pelo criminoso, que o alcançou a cerca de 5 km do supermercado. Após desembarcar, o motorista de aplicativo foi surpreendido com quatro tiros no rosto.

O acusado tentou fugir, mas foi localizado e preso pelas autoridades. Em depoimento, ele confessou ter matado o motorista e o revólver calibre 32 usado no crime foi apreendido.

