Homem foge com a filha de 8 anos após atirar no namorado da ex-mulher pelas costas em SC

Na tarde da última quarta-feira, dia 27 de novembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, atirou no namorado da ex-companheira pelas costas e fugiu com a filha de 8 anos, em Navegantes, município do estado de Santa Catarina.

De acordo com informações do G1, o crime aconteceu quando a mãe da criança, que também não teve a identidade revelada, foi até a casa do ex buscar a menina.

Ainda na quarta-feira, o veículo usado pelo homem na fuga foi encontrado. No entanto, até o início da tarde desta quinta-feira (28), o suspeito e a filha ainda não haviam sido encontrados.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança foi acompanhada do atual namorado até a casa de parentes do ex-marido buscar a filha, quando o pai da menina atirou na vítima pelas costas.

O homem foi encaminhado para o Hospital Marieta, localizado no centro de Itajaí, na mesma região. Contudo, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com relato da polícia, o ex-companheiro da mulher ainda teria apontado a arma em direção a ela, porém desistiu de atirar quando ouviu a filha gritar.

Na sequência, ele então entrou no carro com a menina e fugiu. O caso foi registrado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio e será apurado pela Polícia Civil.