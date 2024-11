Após chuva forte que transformou dia em noite, 27 mil imóveis seguem sem energia em São Paulo

O temporal que atingiu a Capital e a Região Metropolitana de São Paulo na tarde de quinta-feira (28) causou muitos transtornos. Além de pontos de alagamento e cancelamento de voos no Aeroporto de Congonhas, mais de 130 mil imóveis ficaram sem o fornecimento de energia. De acordo com a Enel, a situação passou a ser normalizada na sequência. Porém, por volta das 7h desta sexta-feira (29), ainda eram 27 mil clientes que seguiam no escuro.

Segundo a Enel, por volta das 17h de quinta-feira, 85.381 imóveis ficaram sem luz, sendo que esse número aumentou logo depois para 130 mil. Os técnicos trabalharam para o restabelecimento, sendo que o fornecimento foi retomado nas horas seguintes. Apear disso, nesta manhã, ainda eram 27 mil imóveis sem luz.

“As regiões mais afetadas foram Oeste e Sul. A distribuidora acionou antecipadamente o plano de operação, com mobilização adicional das equipes em campo que seguem trabalhando para restabelecer a energia para os clientes que tiveram o serviço afetado”, destacou a Enel.

Por conta do temporal, a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre 16h20 e 18h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

A região mais atingida foi a Zona Sul da Capital. No Campo Limpo, por exemplo, ruas ficaram alagadas e imóveis foram tomados pela força da água. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caos durante o temporal (assista abaixo):

Previsão para esta sexta

Os meteorologistas preveem para esta sexta-feira mais um dia de instabilidade na Grande São Paulo. Segundo o CGE, a propagação de uma frente fria pelo litoral mantém o tempo instável entre hoje e o final de semana.

No decorrer desta manhã, os termômetros seguem com a máxima prevista de 28ºC, com o sol aparecendo entre as nuvens. A partir da tarde, as áreas de instabilidade ganham força e podem cair chuvas de moderadas a forte, com elevado potencial de alagamentos.

No sábado (30), a instabilidade persiste e o dia deve alternar chuvas isoladas co momentos de tempo claro, com muitas nuvens. Os termômetros variam durante o dia entre a mínima de 21º C e a máxima de 27ºC.

No domingo (1º) o tempo começa a se firmar e o dia será de sol, mas com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva rápida no final da tarde e começo da noite. Os termômetros não variam muito em relação aos dias anteriores, com a máxima do dia em 28º C.