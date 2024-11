Apostador de São Paulo leva o prêmio da Lotofácil desta segunda-feira

Uma única aposta acertou as quinze dezenas sorteadas nesta segunda-feira para a Lotofácil e o felizardo ganhador é da cidade de São Paulo, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Ele vai engordar sua conta bancária em R$ 1.261.878,36.

Os números sorteados hoje foram:

05, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25

Duzentos e setenta e oito apostas fizeram 14 pontos no sorteio de hoje, e cada uma delas faturou R$ 1.359,64. Na faixa dos 13 acertos, 9.831 apostas vão levar para casa R$ 30.

SORTEIO DE AMANHÃ

A Lotofácil volta nesta terça-feira com o sorteio do concurso 3252 que promete pagar ao sortudo que acertar todas as dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

A aposta da loteria custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.

Os sorteios das loterias são sempre realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.