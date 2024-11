Mega-Sena não tem ganhadores; prêmio sobe para R$ 55 milhões

Sem nenhum apostador capaz de acertar as seis dezenas do sorteio deste sábado, a Mega-Sena mais uma vez tem seu prêmio acumulado e deve pagar no sorteio da próxima terça-feira o valor de R$ 55 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena foram:

01, 31, 38, 40, 45, 60

No sorteio de ontem 53 apostas acertaram a quina do sorteio e cada uma delas levou para casa R$ 71.315,77. Entre as apostas que fizeram a quadra, 3.737 foram premiadas com R$ 1.444,90.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.