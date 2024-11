Confira o resultado da Mega-Sena de R$ 20 milhões

O prêmio deste sábado (23) está acumulado há vários sorteios e promete pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal o valor total de R$ 20 milhões.

ANÚNCIO

Apostou na Mega? Veja as seis dezenas deste sábado, 23 de novembro:

01 - 45 - 60 - 40 - 38 - 31

ÚLTIMO SORTEIO

Nesta semana só houve sorteio da loteria na terça-feira, em função do feriado do Dia da Consciência Negra, na quarta-feira. Neste sorteio, não houve ganhadores do prêmio principal.

Setenta apostas, entretanto, acertaram a quina e cada uma elas ganhou R$ 33.750,59. Na faixa dos quatro acertos, 4.184 apostas levaram R$ 806,65 cada.

LEIA TAMBÉM:

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.