Mega-Sena acumulada será sorteada no próximo sábado

O prêmio da Mega-Sena acumulou e o sortudo que acertar as seis dezenas vai levar para casa R$ 18 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Entretanto, nesta semana, por conta do feriado, não haverá sorteio da loteria nesta quinta-feira.

O prêmio acumulado de R$ 18 milhões será sorteado no próximo sábado, dia 23.

As apostas para o sorteio podem ser feito até 19h de sábado nas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

SORTEIO DE SEGUNDA-FEIRA

Não houve ganhadores no sorteio da última segunda-feira. Setenta apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 33.750,59. Na faixa da quadra, 4.184 apostas ganharam R$ 806,65. Os números sorteados neste sorteio foram 03, 09, 18, 54, 59, 60.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.