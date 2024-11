Mega-Sena de R$ 14,5 milhões: veja os números sorteados nesta terça-feira

Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena pode levar para casa nesta terça-feira (19) um prêmio estimado em R$ 14,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Mega-Sena desta terça-feira:

03, 09, 18, 54, 59, 60

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Lotofácil paga R$ 4,3 milhões

O concurso 3248 da Lotofácil pode pagar no sorteio desta terça-feira para o apostador que acertar todas as quinze dezenas sorteadas um prêmio acumulado estimado em R$ 4,3 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira as dezenas da Lotofácil sorteadas nesta terça-feira, 19 de novembro: