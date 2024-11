Mega-Sena: veja quanto será o prêmio do sorteio desta terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (19), a partir das 20h, o concurso 2798 da Mega-Sena, cujo prêmio continua acumulado.

Para levar esse dinheiro para casa, o apostador deve correr e fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples da Mega custa R$ 5.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

O prêmio estimado para o apostador que acertar as dezenas sorteadas pode chegar a R$ 14,5 milhões.

QUANTO A BOLADA DA MEGA RENDERIA NA POUPANÇA?

Se o apostador ganhar o prêmio sozinho e resolver investir todo o dinheiro na poupança, levaria mensalmente uma bolada de aproximadamente R$ 82 mil, o suficiente para o sortudo não precisar mais se preocupar com dinheiro nesta vida.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.