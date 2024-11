Confira as dezenas da Mega-Sena deste sábado

Quem acertar as seis dezenas do concurso 2797 da Mega-Sena pode levar para casa neste sábado um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado são:

01, 03, 15, 25, 45, 52

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da loteria foi realizado no dia 13 (quarta-feira), quando nenhum acertador levou para casa o prêmio principal. Entretanto, quarenta e quatro apostas acertaram a quina no sorteio deste dia e cada uma delas ganhou R$ 50.046,40.

Na faixa dos quatro acertos, 3.878 apostas ganharam R$ 811,18 cada.

Mais milionária paga hoje R$ 23 milhões

Confira as seis dezenas e dois trevos da sorte sorteadas para a Mais Milionária deste sábado (16) e veja se levou o prêmio de R$ 23 milhões do concurso 199.

Os números da Mais Milionária são:

06, 10, 21, 31, 36, 38