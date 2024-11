Mega-Sena paga hoje R$ 8,5 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (16) um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para levar essa bolada para casa, o apostador tem que garantir sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h.

A aposta simples custa R$ 5. O volante pode ser marcado com mais de seis números, mas o preço da aposta começa a subir substancialmente e pode chegar, na aposta máxima, em R$ 193,8 mil para um jogo com volante marcado com 20 dezenas.

O resultado da loteria será transmitido ao vivo nos canais da Caixa no Youtube e Facebook a partir das 20h.

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da loteria foi realizado no dia 13 (quarta-feira), quando nenhum acertador levou para casa o prêmio principal. Entretanto, quarenta e quatro apostas acertaram a quina no sorteio deste dia e cada uma delas ganhou R$ 50.046,40.

Na faixa dos quatro acertos, 3.878 apostas ganharam R$ 811,18 cada.

Os números sorteados na quarta-feira foram:

03, 06, 14, 33, 55, 58