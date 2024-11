Mega-Sena não sai para ninguém, mas 14 apostas de SP fazem a quina no sorteio

Mais uma vez nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena deste sábado e o prêmio acumulou para R$ 14,5 milhões no sorteio da próxima terça-feira.

Os números sorteados ontem foram:

01, 03, 15, 25, 45, 52

Embora ninguém tenha levado a o prêmio principal da loteria, trinta e sete apostas fizeram a quina, sendo que 14 delas são de apostas feitas no estado de São Paulo, nas seguintes cidades:

Andradina

Araraquara

Bauru

Colina

Guarulhos

Jardinópolis

Lençóis Paulista

Santos

São José do Rio Preto

São Paulo (4)

Taubaté

Cada uma dessas apostas vai levar para casa o prêmio de R$71.370,47. Na faixa dos quatro acertos, 3.876 apostas vão ganhar R$ 973,28 cada.

QUANTO CUSTA APOSTAR?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5. Há, porém, a possibilidade do apostador escolher mais números e com isso aumentar as probabilidades de acerto, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional.

Para se ter uma ideia, o máximo de números permitido no volante é 20 e o preço para essa aposta chega a R$ 193.800,00. A probabilidade de acerto, porém, salta de 1 em 50.063.860 para 1 em 1.292.