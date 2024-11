Praias do litoral paulista seguem impróprias para banho neste feriado

As praias do litoral de SP estão sendo constantemente monitoradas.

Informações divulgadas conforme o boletim de balneabilidade da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb) revelaram que 42 praias do litoral paulista seguem impróprias para banho no fim de semana do feriado da Proclamação da República (15 de novembro). Conforme reportagem do Metrópoles, a maior concentração das praias impróprias para banho está no litoral norte.

Conforme a reportagem, ao menos nove praias de Ubatuba, cidade do litoral norte de São Paulo, foram consideradas impróprias para banho enquanto São Sebastião segue com seis praias na mesma situação. Caragatatuba e Ilhabela possuem cinco praias impróprias cada.

Por sua vez, no litoral sul quatro praias de Mongaguá seguem na mesma condição, enquanto três de São Vicente e sete da Praia Grande também não apresentam condições próprias para banho.

Como é definida a balneabilidade

Segundo informações da Cetesb, a balneabilidade de uma praia é medida conforme a relação entre o número de bactérias encontradas na água. Quando mais de 100 colônias por cada 100 milímetros de água são localizadas, uma praia é considerada imprópria para banho. Os locais categorizados de tal foram recebem uma bandeira vermelha indicando sua condição.

Tomar banho em praias consideradas impróprias pode causar riscos à saúde dos banhistas.