São Paulo terá semana de calor intenso, diz meteorologia

Os paulistanos devem se preparar para enfrentar uma semana muito quente, de acordo com a meteorologia. A chegada de uma massa de ar quente de origem tropical passará pelo estado e deve trazer calor não só para capital, como também para o litoral e interior de São Paulo.

Nesta segunda-feira a máxima prevista é de 28º C, mas nos próximos dias os termômetros devem chegar à máxima de 34º C na Capital e pode chegar a 37º C no interior do estado e no litoral.

O tempo permanece quente até quarta-feira, mas a partir de quinta-feira as chuvas voltam com pancadas no final da tarde e à noite e as no final de semana.

Na quinta-feira, especificamente, a atmosfera vai estar muito quente, de acordo com dados da Metsul, e é alto o risco de chuva forte e intensa na região metropolitana, com ventos fortes e possibilidade de alagamentos.

A umidade relativa do ar deve cair muito nos próximos dias, com mínimas de até 30%, valores altamente prejudiciais à saúde humana. Nos dias mais quentes, os médicos sugerem que as pessoas tomem mais cuidado com a hidratação e evitem fazer exercícios ao ar livre nos horários mais quentes do dia.

No RJ TEMPERATURA DEVE CHEGAR AOS 40º C

A forte onda de calor que atinge São Paulo nesta semana também deve chegar ao Rio de Janeiro, onde estão previstas temperaturas de até 40º C durante a semana.