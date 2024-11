VÍDEOS: Torcedores do Corinthians enfrentam PMs após emboscada a vascaínos; oito foram detidos

Cerca de 50 torcedores do Corinthians entraram em confronto com policiais militares depois que tentaram armar uma emboscada contra vascaínos, nos arredores da Neo Química Arena, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, na tarde de domingo (24). Ao menos um corintiano e três PMs ficaram feridos na confusão. Oito pessoas foram detidas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o confronto (assista abaixo):

O confronto ocorreu momentos antes dos times se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena. O Corinthians venceu o visitante por 3 a 1 na partida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quando os torcedores corintianos tentavam atacar os vascaínos na Rua Miguel Inácio Cury, enquanto eles estavam a caminho do estádio. Logo, entraram em confronto com a PM. Essas imagens são analisadas pela Polícia Civil, que tenta identificar os envolvidos.

Oito pessoas foram presas em flagrante e levadas para a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade). Segundo a PM, eles portavam pedras, garrafas de vidro e até barras de ferro, sendo que usaram os itens contra os policiais. Após os depoimentos, um homem seguiu detido e os outros sete foram liberados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os corintianos detidos foram indiciados por “promover tumulto, praticar ou incitar violência em eventos esportivos”, de acordo com a Lei Geral do Esporte. Eles também foram responsabilizados por “lesão corporal”.

“Policiais militares faziam o policiamento na partida entre Corinthians e Vasco quando cerca de 50 corintianos avançaram contra o setor de visitante, iniciando-se um tumulto. A PM conteve a confusão e oito torcedores foram detidos”, destacou a pasta.

O torcedor que seguiu preso foi identificado como o professor Vitor Salvador Barbosa Rocha dos Santos, de 25 anos. Ele foi acusado de provocação de tumulto e lesão corporal grave por ter jogado uma pedra que atingiu o rosto de um soldado da PM, que teve três dentes quebrados.

A defesa do professor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Afastamento dos estádios

Após o episódio, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) a “aplicação de medida cautelar de afastamento dos estádios” para todos os oito corintianos detidos.

Além de Vitor Salvador, os demais envolvidos são:

Operador de produção Jonatha do Espírito Santo Barros, de 29 anos;

Auxiliar de serviços Luiz Gabriel Christo Garcia Bioni, de 36 anos;

Motorista Felipe Willians Oliveira da Silva, de 27 anos;

Assistente social Robson da Silva Reis, de 28 anos;

Autônomo Leonardo da Silva, de 28 anos;

Auxiliar administrativa Raquel Oliveira de Andrade, de 28 anos;

Promotor de vendas Angelo Antonio de Moura, de 43 anos.

As defesas deles também não foram localizadas pela reportagem para comentar o assunto.