VÍDEOS: Briga entre torcedores do Corinthians e Flamengo gera transtornos na Dutra, em São Paulo

Uma briga entre torcedores do Corinthians e Flamengo causou transtornos da Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, em São Paulo, no início da tarde deste domingo (20). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários carros parados na rodovia no meio da confusão (assista abaixo). A Polícia Militar foi acionada e precisou usar gás de pimenta e bombas de efeito moral para controlar a situação. Não há informações sobre feridos.

Também houve confusão na chegada do ônibus da delegação flamenguista ao estádio, quando torcedores atacaram o veículo com pedradas. Também não há confirmação se algum ocupante do veículo chegou a se ferir.

De acordo com o ge, o clube carioca reclamou que foi recebido em péssimas condições no estádio do time paulista, sendo que o local estava sem luz e com um barulho muito alto de músicas do Corinthians.

As duas equipes se enfrentam logo mais no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.