Briga no futebol: Conflito entre torcedores na final da Copa do Brasil

Torcedores do Atlético-MG e Flamengo brigam no final do campeonato de futebol

Torcedores do Atlético-MG e Flamengo brigaram horas antes do jogo deste domingo, 10 de novembro, o segundo entre os times pela final da Copa do Brasil. Segundo a Polícia Militar, o conflito aconteceu nas ruas de Belo Horizonte e da região metropolitana, onde acontece a partida.

Segundo a CNN Brasil, a confusão envolvendo pelo menos 20 homens teria começado nas proximidades do bairro Planalto e se estendeu até a Avenida Dom Pedro I, no bairro Venda Nova.

Alguns torcedores estavam sem a camisa do time e outros já usavam camisas com as cores branca e preta, do Atlético-MG, e vermelha e preta, do Flamengo.

A PM teria também registrado brigas no interior da Arena MRV, onde acontece a partida da final da Copa do Brasil neste domingo, 10, e precisou usar gás de pimenta para dispersar.

Leia também:

Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para a seleção

O técnico Dorival Júnior convocou, neste sábado (9), o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal (Inglaterra), para substituírem o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid (Espanha), nas próximas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Militão e Rodrygo se machucaram na vitória de 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, neste sábado pelo Campeonato Espanhol. O zagueiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), enquanto o atacante apresentou uma lesão na coxa direita, cuja gravidade ainda não foi confirmada pela equipe espanhola.

Na próxima segunda-feira (11), os jogadores convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira inciam a preparação. No dia 14 de novembro o Brasil mede forças com a Venezuela no estádio Monumental de Maturin, e no dia 19 a equipe canarinho pega o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.