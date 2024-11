Segurança que espancou ambulante em frente a casa de shows seria filho de Maguila

Imagens da ação de seguranças em frente ao Espaço Unimed, casa de shows na Zona Oeste de São Paulo, mostraram o momento em que Adenilson Lima dos Santos, filho do ex-boxeador Maguila, agride um ambulante que vendia bebidas no local. O incidente, ocorrido na noite da última quarta-feira (6), foi registrado por testemunhas que estavam no local, conforme informação do Metrópoles.

Segundo a reportagem, a vítima foi identificada como Osvaldo, de 41 anos. O homem estaria vendendo bebidas no local quando foi abordado por duas pessoas que se identificaram como seguranças do espaço de shows e acabou sendo agredido por um dos homens. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública o segurança foi contido por populares e a vítima levada ao Pronto Socorro de Santana, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP (Bom Retiro).

Manifestação foi programada para esta sexta-feira

Testemunhas afirmaram que um dos homens envolvidos na briga afirmou ser filho do ex-lutador Maguila, que faleceu recentemente. O outro homem foi identificado apenas pelo apelido de “Carioca”. Por conta da ação dos seguranças, ambulantes revelaram que uma manifestação deverá acontecer no local na próxima sexta-feira, 8 de novembro.

Em entrevista ao Metrópoles, outro vendedor revelou que deixou de trabalhar na região uma vez que o “Espaço Unimed teria contratado milícias para trabalhar ao redor da casa”. Segundo ele, os seguranças teriam recebido ordens para agredir qualquer ambulante que tente trabalhar no local.

Em declaração, a assessoria do Espaço Unimed afirmou que o incidente ocorreu na frente da casa e que os profissionais envolvidos não trabalham no espaço de shows.