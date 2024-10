Morte de Maguila, lenda brasileira do boxe, é confirmada em programa de TV ao vivo

Morreu nesta quinta-feira (24), José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila no mundo do boxe. A morte do atleta foi confirmada pela esposa, Irani Pinheiro, durante o programa de TV “Balanço Geral”, da Record TV.

A morte do pugilista se deu em decorrência de uma encefalopatia traumática crônica, doença com sintomas semelhantes ao alzheimer. Maguila morava em uma clínica há mais de sete anos em Itu, no Interior de São Paulo.

Sua condição neurodegenerativa de caráter evolutivo e sem cura o acompanhou até o momento da morte. O atleta atuou como boxeador entre 1983 e 2000, somando 85 lutas oficiais em 17 anos e muitas vitórias.

“Quero mandar um abraço para todo o povo brasileiro que me viu lutar. Estou bem e fiquem tranquilos. Só não posso mais lutar, mas estou bem. Essa doença que nem sei falar o nome, mas é difícil. É para o povo ficar tranquilo que estou bem”, disse o atleta ao GE em 2022.

Na época, sua esposa disse: “O Maguila está bem, ele tem uma doença degenerativa e progressiva, mas temos uma equipe que cuida dele 24 horas. É uma equipe que vem trabalhando para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. A cada dia a gente vê o carinho que as pessoas têm pelo Maguila.”

