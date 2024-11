Pane elétrica incendeia ônibus e provoca colisão com poste em SP

Um ônibus pegou fogo e colidiu com um poste na manhã desta segunda-feira (25), no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. No momento do acidente, não havia ninguém dentro do veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi causado por uma pane elétrica.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus em chamas enquanto descia pela Avenida, ganhando velocidade até colidir contra um estabelecimento comercial. A colisão derrubou fios elétricos, chegando atingir a fiação.

Segundo o Metrópoles, o incidente ocorreu próximo à Avenida Presidente João Goulart por volta das 12h15. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência. Já no período da tarde, às 14h30, já não havia mais fogo.

