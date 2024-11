Homem que morreu em parque durante exercícios físicos em SP apresentou tremores e respiração desregulada, segundo testemunhas

Um homem morreu enquanto se exercitava nas dependências do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista, na tarde do último sábado (23). De acordo com o SBT News, a vítima tinha 52 anos e, conforme relato de testemunhas, teria caído no chão com tremores e respiração desregulada.

Ainda segundo as testemunhas, mesmo com a solicitação de socorro, o motorista de uma ambulância terceirizada no parque não quis atendê-lo de imediato, afirmando não trabalhar no local. Depois da insistência, prestou atendimento para a vítima, que passou por uma massagem cardíaca por um bombeiro. Segundo o artigo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) levou 40 minutos para chegar.

Após ter sido encaminhado à unidade de saúde e não ter resistido, o caso foi registrado como morte suspeita pela polícia.

Segundo a Urbia, concessionária do parque, a vítima foi socorrida pela ambulância imediatamente, além do atendimento do ambulatório da gestão do local, responsável por prestar os primeiros socorros. Por outro lado, testemunhas apresentam uma versão envolvendo demora no atendimento.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) comunicou em nota que a Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). A morte do homem foi lamentada pelo órgão, que afirmou se solidarizar com a perda.