Acidente envolvendo um ônibus escolar deixa feridos em São Paulo

Acidente com ônibus escolar aconteceu no início desta tarde.

Um acidente envolvendo um ônibus escolar foi registrado do início da tarde desta segunda-feira, dia 25 de novembro, na rodovia José Simões Louro Junior (SP-214), em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. De acordo com informações publicadas pelo G1, o ônibus escolar acabou tombando e deixou ao menos 10 pessoas feridas em decorrência do acidente.

ANÚNCIO

Leia também: Tragédia com ônibus escolar: saiba quem são os mortos em acidente na Serra da Barriga, em Alagoas

Conforme a reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que o acidente ocorreu perto das 13h30, quando o veículo tombou nas proximidades do cemitério e crematório Éden, no bairro Paulistinha.

As vítimas estavam conscientes

Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde ou a identidade das vítimas resgatadas em decorrência do acidente. No entanto, as equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento dos feridos.

Segundo as equipes, as vítimas estavam conscientes no momento do resgate e foram encaminhadas para atendimento médico em hospitais da região.