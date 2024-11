Influenciador e ex-estrategista de Milei: saiba quem é o único estrangeiro indiciado no inquérito do golpe

Entre os 37 nomes indiciados pela Polícia Federal no inquérito da tentativa de golpe de Estado, o nome de um único estrangeiro chama a atenção. O influencer argentino Fernando Cerimedo é conhecido por divulgar ideais de direita por meio de suas redes sociais e tem um relacionamento próximo com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Leia sobre o caso:

Segundo reportagem do G1, Cerimedo é dono do canal “La Derecha Diário” e foi um dos apoiadores informais da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro no ano de 2022. Além do apoio à Bolsonaro, o influenciador chegou a atuar como consultor externo e coordenador de estratégia digital na campanha do presidente eleito na Argentina em 2023, Javier Milei.

Desinformação e tentativa de golpe

Após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, Cerimedo utilizou suas redes sociais para endossar as mensagens que tentavam descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. Ele chegou a apresentar alegações falsas sobre as urnas eletrônicas na tentativa de justificar a derrota do candidato. Na ocasião, ele alegou que urnas fabricadas antes de 2020 não teriam sido auditadas e também que algumas urnas teriam dois programas rodando em paralelo, as duas afirmações são consideradas falsas.

Assim como os demais 36 indiciados no caso, Cerimedo deverá aguardar os próximos passos do inquérito para saber se a denúncia será ou não aceita pelas autoridades. Cabe à Procuradoria-Geral da República entender se existem elementos suficientes para denunciar os indiciados, que só se tornarão réus no processo caso o STF acolha a denúncia e inicie um processo penal.