Listas de indiciados por tentativa de golpe tem neto de ex-presidente da época da ditadura

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares do exército e da marinha, um nome incluído na lista de indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe contra o governo recém-eleito de Lula, chama a atenção: o blogueiro e economista Paulo Renato de Oliveira Figueiredo é neto de ninguém menos do que o ex-presidente João Baptista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar no Brasil, entre 1979 e 1985.

Figueiredo se manifestou nas redes após o indiciamento e disse estar “honrado” e que vai aguardar “ansiosamente os próximos acontecimentos”.

“Acabei de ver nos jornais que meu nome consta na lista dos indiciados pela Polícia Federal. Sinto-me honrado. Aguardo ansiosamente os próximos acontecimentos”, escreveu no X.

O papel de Figueiredo no plano golpista seria a propagação de desinformação e incitação para que militares aderissem à causa usando o espaço que tinha como ex-comentarista da rádio Jovem Pan,

BOLSONARO ESTÁ NA LISTA

O Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro também está na lista de indiciados, cujo documento final de investigação dispõe de mais de 800 páginas. Segundo a investigação, Bolsonaro teve participação direta e teria sido responsável por redigir e ajustar a “minuta” do decreto golpista que seria posto em prática.

O plano cogitava ainda eliminar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, além do presidente do Supremo Tribunal Federal.